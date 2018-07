Migranti, oltre 160 morti in 48 ore al largo della Libia

Condividi

Sono quasi 170 i morti nelle ultime 48 ore al largo delle coste libiche. Dopo il naufragio di venerdì in cui hanno perso la vita 100 persone, ieri l’Alto commissariato per i rifugiati ha dato notizia di altri 63 dispersi al largo di Zuwara. Come riporta Marta Serafini sul Corriere della Sera, l’Unhcr e Oim – l’organizzazione per le migrazioni – denunciano: «in 7 giorni sono state riportate in Libia oltre 2.500 persone e in 10 mila sono richiusi in 20 centri in condizioni estreme con oltre 40 gradi».

Nel canale di Sicilia sono sparite le navi delle Ong e della nostra Guardia Costiera e a salvare i migranti sono rimaste solo le motovedette della Guardia costiera di Tripoli. «È incredibile, potremmo salvare vite e invece veniamo bloccati, perquisiti, messi sotto indagine per i giochi della politica», si sfoga Riccardo Gatti di Proactiva Open Arms. Leggiamo i post su Facebook e le dichiarazioni alla stampa sulla chiusura dei porti. Ma nessuno di noi ha mai ricevuto una comunicazione ufficiale di blocco». La nave è ora diretta verso Barcellona con 59 migranti a bordo, dopo il rifiuto all’approdo di Malta e Italia.

(Ph. Proactiva Open Arms / Twitter)