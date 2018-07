Migranti, Uno Mattina non mostra foto bimbi morti: Toscani furioso

Condividi

Un Oliviero Toscani furioso con i conduttori Massimiliano Ossini e Valentina Bisti durante la puntata di “Uno Mattina Estate” su Rai 1. Il motivo? Il programma non avrebbe mostrato la foto che immortalava un bambino morto durante un naufragio di migranti nel Mediterraneo.

«Perché non la fate vedere? – ha chiesto Toscani furioso -. È la realtà ma non la fate vedere, i mezzi di comunicazione sono i primi ipocriti, perché non la fate vedere? Non mi chiamate qui per commentare una foto che non fate vedere. Questa è l’ipocrisia dell’informazione. Volete che vi spieghi una foto che non volete far vedere? Siete ridicoli». Il conduttore ha provato a spiegare che il programma si trovava in fascia protetta ma il fotografo non ha voluto sentire ragioni ed ha lasciato lo studio.