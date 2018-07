Padova, Giordani toglie decreto anti-accattoni

Condividi

Oggi pomeriggio alle 15:15 si riunirà a Padova la I Commissione Consiliare “Politiche della Qualità della Vita, Partecipazione e Pari Opportunità” presieduta dal consigliere Luigi Tarzia. All’ordine del giorno le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, l’ inserimento dell’art. 5 bis “Aree urbane di applicazione dell’ordine di allontanamento e del divieto di accesso”, modifiche agli articoli 9 “Sicurezza urbana”, 10 “Accattonaggio“, 11 “Prestazioni sessuali a pagamento”. Il sindaco Giordani toglierà il divieto di chiedere l’elemosina, voluto dal predecessore Bitonci.

Rimane il divieto di accattonaggio molesto e sfruttamento di bambini, ma non sarà più vietato chiedere l’elemosina. «L’accattonaggio odierno – ha commentato in una nota Claudio Gori di Fratelli d’Italia – non sembra rappresentare uno stato di necessità dovuto alla povertà raggiunta o causata dalla crisi economica, ma appare essere soggetto ad una azione organizzata di sfruttamento e di impressione verso la pietà umana. Il non divieto alla mendicità con cui il sindaco Giordani intende annullare l’ordinanza Bitonci, – prosegue Gori – potrebbe dare sfogo a espressioni di raccolta molesta e organizzata dell’elemosina anche attraverso lo sfruttamento di bambini, disabili, animali o addirittura, come immaginabile, simulando deformità o architettando vere e proprie truffe verso la sensibilità altrui».