Parroco critica Salvini durante omelia, fedeli abbandonano messa

Condividi

Incredibile vicenda quella accaduta domenica mattina nella chiesa di Villa Rosa, frazione di Martinsicuro in provincia di Teramo. Il parroco, don Federico Pompei, durante l’omelia, ha riservato forti critiche nei confronti di Matteo Salvini e della sua decisione di chiudere i porti alle navi delle Ong. Secondo il prete, un vero gesto di carità sarebbe accogliere tutti i migranti indistintamente in arrivo da Africa con i barconi.

A questo punto una parte dei fedeli presenti si è alzata ed è uscita dalla chiesa. «Una vergogna che un parroco faccia politica in una chiesa durante la santa Messa. Bastava che dicesse che bisogna aiutare il prossimo e basta, cosa c’entra fare il nome di Salvini? Non entreremo mai più in quella chiesa», è il commento di una delle donne che ha deciso di abbandonare la messa contrariata. Un’altra fedele ha ribattuto spiegando che per protesta smetterà di confessarsi, prendere la comunione e fare la carità alla chiesa come ha sempre fatto: «il parroco credo non si renda conto che ci sono degli anziani che hanno pagato le tasse tutta la vita e che sono costretti a cercare il cibo nelle immondizie, una vergogna e non dico altro».

Fonte: La voce del Trentino