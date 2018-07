Pasubio, 70enne muore percorrendo le 52 gallerie

Condividi

18:26 – Tragedia nel comune di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. Un escursionista vicentino di 70 anni residente a Schio è morto mentre saliva la Strada delle gallerie. Ha avuto un malore fatale all’altezza del 33esimo tornante a 1800 metri d’altezza. A causa della presenza di nebbia per l’elisoccorso è stato impossibile decollare. Così i volontari sono dovuti scendere a piedi per cercare di salvare l’uomo che nel frattempo era già stato soccorso da amici e parenti. Proseguite le manovre con il defibrillatore, alla fine per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. (Fonte: Ansa – 16:51)

Ph: Di Vajo – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2572151