Peschiera (Vr), le “rockstar dell’arte” in mostra

Sabato 7 luglio i più grandi interpreti della Pop Art e della Street Art si “sfideranno” nelle sale della Palazzina Storica del Comune di Peschiera del Garda. In mostra oltre 30 opere di Keith Haring, Roy Lichtenstein, Andy Warhol. Si intitola le “Rockstars dell’Arte” la mostra organizzata dall’Assessorato alla Cultura e curata da Matteo Vanzan di MV Eventi, che resterà aperta al pubblico fino a domenica 16 settembre. Un alternarsi di opere su carta, pennarelli su materiali di recupero, fotografie, video, manifesti, disegni, fumetti e molto altro per ripercorrere le tappe fondamentali di un rinnovamento culturale globale che ha rivoluzionato il modo di concepire l’opera d’arte, confrontandosi con la cultura di massa e con i mass media.

«Quest’anno abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sui tre artisti che più hanno segnato l’immaginario collettivo per spunto creativo – spiega Vanzan – tessendo come filo conduttore il concetto di libertà, un’attitudine propria al linguaggio del Novecento e che vede in queste tre personalità la ricchezza culturale fondante di molti artisti a seguire celebrati dalla critica. Pensiamo anche solo ai primi interventi metropolitani di Haring che, inseguito dalle forze dell’ordine, creava nelle stazioni di New York un vero e proprio museo nell’underground inizialmente ripudiato ma, come nel caso di Warhol, successivamente osannato».

(Ph. Roy Lichtenstein, “Ragazza che annega”)