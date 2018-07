Pesticidi, ricerca choc: provocano anche obesità e diabete

Condividi

Uno studio francese dei ricercatori dell’Istituto Nazionale della ricerca agronomica e dell’Istituto Nazionale di Sanità e ricerca medica (Inserm) pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives lancia l’ennesimo allarme sull’uso dei pesticidi. Con dei test in laboratorio, infatti, hanno dimostrato che l’esposizione a queste molecole di sintesi chimica provocherebbero obesità e diabete.

Un allarme lanciato anche dall’Italia durante un approfondimento alla Fnsi, Federazione nazionale stampa italiana. Una dei relatori Antonella Litta, medico di medicina generale, specialista in Reumatologia, referente nazionale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente, ha dichiarato: «queste sostanze ed energie sono risultate avere azione tossica, cancerogena, di interferenza endocrina capaci di mimare l’azione degli ormoni naturalmente prodotti dal nostro organismo e quindi di sostituirli nella loro funzione di fisiologica regolazione dei metabolismi e quindi di favorire malattie, in grande aumento, come il diabete, l’obesità, malattie cardiovascolari, le malattie immunomediate, i disturbi della sfera neuroendocrina, l’infertilità, i disturbi dello sviluppo genito-urinario e sessuale nei bambini e nelle bambine».

Fonte: Gazzettino