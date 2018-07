Pontida, Zaia a Toninelli: «la Pedemontana non si tocca»

Condividi

Sulla Superstrada Pedemontana Veneta, «i 5 Stelle hanno ragione, se vogliono fare le valutazioni e le verifiche, ma non credo che nessun possa assumersi le responsabilità di macinare cantieri già fatti, a settembre inauguro i primi 7 chilometri, nel 2020 è finita. Per il Veneto è un’opera fondamentale, costata 2,3 miliardi, con 2.200 posti di lavoro». Lo ha affermato ieri il governatore del Veneto Luca Zaia ieri a Pontida, a margine del raduno nazionale della Lega.

Come riporta Andrea Passerini a pagina 4 del Mattino, sulla sfida tra Torino e Cortina per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026, Zaia ha invocato «una valutazione obiettiva del governo e del Coni», ricordando che «a Cortina si scia d’inverno, all’interno del più grande complesso d’Europa, certo altrove non è così».

(Ph. Luca Zaia / Facebook)