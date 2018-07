«Portiamo il gay pride a Vicenza nel 2019»

Condividi

Il gay pride potrebbe tornare a Vicenza nel 2019. È la proposta avanzata dal presidente di Arcigay Vicenza, Thomas Tedesco dal palco del Pride di Padova. «Voi sapete che Vicenza è la città più democristiana d’Italia – ha detto l’attivista -. Nel 2013 siamo riusciti a fare un pride e in quell’anno è nata anche Arcigay Vicenza. L’anno prossimo sarà il sesto anniversario. Per questo vogliamo lanciare la candidatura della nostra città per celebrare, il prossimo 15 giugno, il pride a Vicenza».

Come ricorda Tedesco, «quest’anno ricorrono i 50 anni dai moti di Stonewall. Il pride ricorda proprio questo. All’epoca non potevamo bere una birra per strada, venivamo picchiati e arrestati dalla polizia perché l’omosessualità non era consentita in America. Poi si sono rivoltati contro questa barbarie e hanno capito che uniti si vinceva e da quel momento la comunità lgbt è stata coesa e ha lottato per i diritti che oggi abbiamo anche noi in Italia».

(Ph. Pride Padova 2002)