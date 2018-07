Pranzo gourmet immersi nella natura a 2000 metri? A Cortina si può

Condividi

12:26 – Immaginate di gustarvi una cena immersi nella natura. Più nello specifico, sul costone del massiccio del Cristallo, sopra Cortina, di fronte al panorama unico delle Dolomiti o in riva ad un ruscello così come nel cuore della pineta. Da oggi è possibile grazie al progetto di Riccardo Gaspari, chef e proprietario del ristorante San Brite a Cortina e vincitore nel 2015 del premio Birra Moretti Grand Cru.

Gaspari è molto legato al territorio e lo si vede dai suoi piatti con la scelta di prodotti del bosco o della sua azienda agricola. Interessante l’utilizzo del Pino Mugo (marinato per condire gli spaghetti), della corteccia (macinata come una farina) del lichene (dolcificato e poi cotto). Ma questo non gli basta più. Da qui, quindi, l’idea di trasportare la cucina nel cuore della natura dove, con l’aiuto della moglie, apparecchia la tavola proponendo un menù di cinque portate e relativi abbinamenti con i vini, anche questi di produttori locali. (Fonte: 01/07 19:46)