Pride a Padova, lettera aperta di un gay a Zaia

Gentilissimo Governatore,

vorrei chiedere le dimissioni dell’assessore alle “pari opportunità” Donazzan, alla guida di un assessorato che dovrebbe servire per «contrastare le discriminazioni e gli stereotipi rigidi che intrappolano uomini e donne entro ruoli precostituiti più o meno tradizionali». Mi sembra la cosa più sensata e giusta da fare dopo le sue dichiarazioni indecorose, datate e offensive nei confronti dei partecipanti e del significato della manifestazione del Pride di Padova. Pensare che sia giusto governare una Regione tenendo conto solo dei propri elettori e non di tutti i cittadini Veneti è segno di una repubblica delle banane e non della grande e sempre libera Repubblica Veneta.

(Quella di sabato 30 giugno, n.d.r.) è stata la mia prima partecipazione a un Pride, e lo sentivo assolutamente doveroso, dopo aver appreso e sofferto le dichiarazioni di certi “personaggi” del Governo, e dopo le farneticanti parole del noto omofobo Gentilini che lei stesso, caro governatore, ha contribuito a far candidare alle Comunali di Treviso. Aver definito una “carnevalata” una manifestazione di festa e libertà dove la stragrande maggioranza dei partecipanti erano giovani, ragazzi e ragazze che condividevano una bellissima cosa: i colori e il significato dell’arcobaleno. Giovani di tutte le estrazioni sociali, ceto, classe, nascita, natali, origini, provenienza, che sono il futuro di questa nostra bellissima Regione.

Ho visto cose più indecorose e buffe in altre manifestazioni più “normali”, e mi vengono in mente i simpatici partecipanti vestiti da barbari cornuti e con parrucche verdi, nelle manifestazioni leghiste di Pontida. Da veneto, trevigiano, e libero cittadino di questa Regione, sono felice ed orgoglioso di aver avuto finalmente il coraggio di uscire “dall’armadio”, metterci la faccia e camminare mano nella mano con tanti amici e amiche nella “sfilata” di Padova e dire «io esisto, noi esistiamo». Zaia deve sapere che sono finiti i tempi dell’ipocrisia, del bigottismo, delle paure, del disagio, dell’inferno. Nella quale anche nostri compaesani, come il ministro Fabbri, l’onorevole Innocenti e tanti altri famosi personaggi, politici, ristoratori e imprenditori, che ho avuto il piacere di conoscere, dovevano nascondersi e sottacere la propria natura, il proprio essere, la propria vita, per non incorrere in problemi di discriminazione, violenza e omofobia, come quelli che stanno creando adesso i vari Fontana , Salvini, Donazzan e compagnia bella.

Credere di governare un Paese, una Regione, pensando solo alla propria parte elettorale con una politica tendenziosa e illiberale, e non al bene assoluto di tutti i cittadini è un atto di insensata follia e discriminazione che può portare a risentimenti, atti di egoismo, fascismo e violenza già conosciuti in passato. Cercare di ottenere potere e consenso cavalcando strumentalmente la religione con il valore della “famiglia normale” o paventando paure per il diverso, da parte di soggetti perlopiù aberranti, divorziati, separati o single con prole e con situazioni di poca normalità è solo un affronto e un oltraggio all’intelligenza umana.

All’affermazione della Giunta Regionale che ha ritenuto opportuno non utilizzare i soldi dei Veneti per finanziare l’iniziativa, vorrei ricordare che anche gli omosessuali e tutte le persone che non hanno votato questo governo Regionale, pagano le tasse e contribuiscono al bene della Comunità. Anch’io ho votato per l’autonomia del Veneto (sono gay, non scemo). In ogni caso, dare il patrocinio (non importa economico) era un segno di coraggio, di sensibilità, di uguaglianza, di partecipazione, di amore per il prossimo; una speranza per un mondo migliore, senza retoriche, barbarie, divisioni, barriere, porti, confini, muri. Dove i figli “di tutti” possono vivere meglio e liberi.

Concludo con una frase di Beppe Severgnini che dice: «gli intolleranti, spesso, sono solo ignoranti. Non dispongono di termini di paragone, giudicano il mondo chiusi nel loro angolo. La possibilità di confronto è una ricchezza, una gioia e una fortuna. Insegna la prospettiva, i modelli e le relazioni. Essere aperti è un vantaggio; e non costringe a dimenticare le proprie origini».

Giovanni Corbanese

(Ph: Facebook – Padova Pride 2018)