Questo Mondiale putiniano fa fuori gli dei del calcio. E noi godiamo

Condividi

Cavolo quanto mi piace questo Mondiale di calcio. Orfano di una nazionale che non è più una nazionale da tempo, per capirci da ben prima dell’esclusione da Russia 2018, m’ero rassegnato a un’estate sportivamente monca, sottotono, con al massimo (vedremo) un bel Tour de France. E invece no, dalla terra che azzoppò Napoleone e Hitler giungono, giorno dopo giorno, colpi di scena incredibili, cose che non avresti mai detto.

Penso alla duplice eliminazione dell’Argentina di Messi e del Portogallo di Ronaldo: dieci Palloni d’oro che se ne vanno quasi in simultanea, converrete, non è roba da poco. E conferma che, per quanto immensi, i campioni dei nostri giorni non arriveranno mai ai livelli di un Maradona, che il Mondiale di calcio del 1986 lo vinse praticamente da solo, o di un Pelé che di mondiali ne agguantò ben tre, il secondo dei quali fra l’altro a 21 anni appena. Leggende. O forse, semplicemente, altri tempi.

Sia come sia, pure questo mondiale putiniano, dicevo, ha il suo perché. Eccome se lo ha: i grandi campioni se ne tornano a casa uno via l’altro e agli squadroni, contro ogni pronostico, non va certo meglio. Lo so, godere delle sconfitte altrui è brutto, non si fa. Però la “Cermania” che se ne torna a casa anzitempo, diciamolo, è qualcosa di impagabile. E con la Russia che per la prima volta si qualifica ai quarti sbattendo fuori ai rigori, dunque nel mondo più doloroso, la Spagna socialisteggiante e fino a ieri pigliatutto, come la mettiamo? Favolosa.

Poi forse esagero, ma in questo imprevedibile torneo, già avvisatosi con assenze eccellenti, da quella della nostra fu nazionale a quella dell’Olanda, da quella cilena a quella yankee, vedo nuovi equilibri globali, con squadre «piccole» e affamate che si stanno prendendo rivincite mai viste. È vero, di squadroni ne sono rimasti, tipo un certo Brasile e la Francia, che però io non considero una squadra europea, ma lo scenario complessivo è davvero sconvolgente.

Sconvolgente, ma al tempo stesso piacevole. Sì, perché in tutto questo c’è qualcosa di romantico e di profondamente calcistico, ossia il fatto che la palla è rotonda e dunque gira. Insomma, se hai un cuore non puoi non provare tenerezza per una Russia che sta scrivendo la storia, e per una Croazia (che pure proprio squadretta non è) che combatte e combatte fino, è cronaca di ieri, a stendere una signora Danimarca. Poi magari l’incantesimo finisce a breve, eh. Però pare ormai probabile, a sentire gli esperti, che in finale una «debuttante» ci finisca, e chiamalo poco.

Chi l’avrebbe mai detto che un mondiale per noi italiani, almeno all’inizio, senza ragion d’essere, sarebbe nel giro di poco diventato così avvincente? Chi avrebbe potuto immaginare un panorama così, che sta facendo la gioia di scommettitori e sognatori, di gente in perenne duello con il razionale? Credo pochissimi. Forse solo il polpo Paul, che però è passato a miglior vita da quasi 8 anni e in ogni caso, anche se fosse tra noi, oggi se ne starebbe fermo, da bravo. Per farci divertire ancora un po’.

(Ph: Twitter – Teamronaldo)