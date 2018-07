Saldi a Treviso, Federmoda: «servono sconti dal 50% in su»

Condividi

Sabato 7 luglio inizieranno i saldi in Veneto. Confcommercio prevede una media di 230 euro di spesa pro capite, ma le previsioni non paiono essere buone. Federmoda Treviso propone alcuni cambiamenti per aumentare le possibilità di successo dei saldi.

«Secondo noi dovrebbero iniziare più avanti, rispettivamente a febbraio e ad agosto – ha spiegato il presidente Pomini -, e dovrebbero partire con percentuali di sconto molto più alte, diciamo dal 50 per cento in su. A queste condizioni i margini del commerciante aumenterebbero. E anche i clienti – conclude – sarebbero invogliati a comprare di più».

(Fonte: Tribunatreviso.it)