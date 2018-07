Signorini: «Fontana tuteli diritti gay, voglio adottare un bimbo»

Condividi

Alfonso Signorini, giornalista e conduttore televisivo, in un’intervista al Corriere della Sera interviene su un tema che di fatto divide il governo Conte: le famiglie gay. Da un lato il sottosegretario M5S Spadafora al gay Pride di Pompei ha aperto ai diritti Lgbt, dall’altro i ministri leghisti Fontana e Salvini hanno difeso la famiglia tradizionale.

«Voglio battermi perché le adozioni siano per tutti, anche per i single – ha spiegato Signorini -. E adesso come omosessuale mi sento castrato da questo punto di vista. Perché non percorrerei mai la strada dell’utero in affitto, non è nelle mie corde, nella mia personalità. Vorrei vivere in uno Stato dove una coppia gay che ha il desiderio di adottare un bambino lo possa fare, semplicemente». L’appello di Signorini si rivolge soprattutto a Salvini: «deve tenere presente che esistono -conclude – altre realtà che sono certo la minoranza ma che non per questo non debbono essere tutelate».

(Fonte: Ilgiornale.it)