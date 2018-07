Treviso, coccole del cane aiutano padrona a risvegliarsi da coma

Condividi

Una storia emozionante, quella accaduta all’ospedale Ca Foncello di Treviso. Paola, una donna di 45 anni, è stata colpita da emorragia cerebrale nel 2016 e, dopo un periodo di buio, si è risvegliata dal coma anche grazie alle coccole di Pepito, il suo cagnolino. Tutto questo è stato possibile grazie al Progetto TeraPet: dopo i controlli veterinari di rito, è stato permesso al fedele animale di entrare nella stanza della padrona per “assisterla”.

Un incontro durato un’ora tra coccole e carezze che ha dato esiti positivissimi ed ha portato una gioia immensa a Paola che lo considera, come molti altri, un vero e proprio membro della famiglia: «ricordo quel momento – spiega – è stata un’emozione indescrivibile». Il progetto che permette ai fedeli amici a 4 zampe di venire a trovare i padroni ricoverati, è partito un paio d’anni fa. «L’iniziativa è nata per le tante richieste da parte dei familiari che portavano ai propri cari le fotografie dei loro animali e le appendevano alle pareti, sulle flebo e in tutti i punti in cui fossero ben visibili – spiega un’infermiera -. Non abbiamo fatto altro che accogliere questo bisogno».

Fonte: Tribuna