Uccide giraffa e pubblica foto sui social: insulti e minacce

Condividi

«Le preghiere per la caccia da sogno di una volta nella vita si sono avverate oggi! Ho avvistato questa rara giraffa e l’ho inseguita per un po’. Sapevo che era lei. Aveva oltre 18 anni, pesava oltre 4mila libbre e si sono potute ricavare 2mila libbre di carne». Con queste parole una donna americana ha pubblicato delle foto di lei che imbraccia un fucile e la grande giraffa morta alle spalle sui social.

Gli scatti, nonostante siano stati pubblicati più di un anno fa, hanno fatto il giro del web perchè condivisi su Twitter dal profilo Africa Digest con tanto di nome della donna. Gli utenti si sono subito precipitati sui suoi profili social scrivendo insulti e minacce. Va ricordato che in alcuni paesi africani, come il Sud Africa dove si trovava la donna, la caccia è legale e non è la prima volta che un cacciatore si vanta sul web delle sue prede e finisca nel tritacarne mediatico.