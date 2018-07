Vicenza, alcol a fiumi e parte la maxi-rissa: 30 persone coinvolte

Condividi

13:34 – Momenti di tensione e violenza in viale Crispi nella zona ovest di Vicenza. Automobilisti di passaggio e residenti, allarmati da urla e improperi, hanno lanciato l’allarme verso le 5 per una maxi-rissa che ha coinvolto almeno 30 persone. Secondo le testimonianze la maggior parte sarebbero stati stranieri e ragazzi di colore visibilmente ubriachi. All’arrivo delle pattuglie c’è stato un fuggi fuggi generale che non ha permesso agli agenti di fermare e identificare nessuno. (Fonte: Ansa – 12:12)