Bossi: «meridionali a Pontida? Vogliono solo essere mantenuti»

In un’intervista al Corriere l’ex segretario della Lega Umberto Bossi interviene sul raduno di Pontida di domenica, che ha visto un bagno di folla per l’attuale segretario Salvini e la sua assenza per la prima volta in assoluto. Bossi non è molto convinto né dalla presenza di delegazioni del Sud Italia che danno un respiro nazionale al partito, né dall’idea di costruire una “Lega europea” e nemmeno, infine, da questo governo M5S-Lega.

«Ho visto solo un sacco di gente interessata ad essere mantenuta – ha detto il “Senatùr”. – Parliamoci chiaro: non c’è una Regione del Sud che riesca a pagarsi la propria sanità. Cosa si vuole – ha concluso -, che si continui a caricarla addosso alle regioni settentrionali?».