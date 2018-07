Bufale sul web: concerto Pink Floyd a Venezia diventa porto libico

Condividi

Ennesima bufala che si sta diffondendo a macchia d’olio sul web. Il concerto dei Pink Floyd del 1989 a Venezia è stato spacciato per un porto libico pieno di migranti pronti per salpare per l’Italia. Questa la didascalia che accompagna la foto: «Porto Libico..NON TE LE FARANNO MAI VEDERE QUESTE IMMAGINI..SONO TUTTI PRONTI A SALPARE IN ITALIA». La foto di uno show unico e irripetibile trasformata in una delle (troppe) bufale in circolazione online.

Il post è arrivato ad oltre 8 mila condivisioni e i commenti che attaccano i migranti si sprecano. E a chi fa notare che la foto sia del concerto altri utenti rispondono: «può pure essere una foto falsa come dite voi, ma l’invasione c’è e cambia poco»