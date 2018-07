Cassazione: «sequestrare fondi Lega ovunque siano»

Condividi

La corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pm di Genova contro Salvini sui sequestri a tappeto nei confronti della Lega Nord. «Ovunque venga rinvenuta» qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord, su conti bancari, libretti o depositi, deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, frutto della truffa allo Stato per la quale è stato condannato in primo grado l’ex leader leghista Umberto Bossi, scrivono nelle motivazioni. Finora sono stati bloccati 1,5 milioni di euro.

Il commento di Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito: «siamo stupiti di apprendere dalle agenzie, prima ancora che dalla Cassazione, le motivazioni della sentenza per cui dovrebbe proseguire il sequestro relativo a 48 milioni di euro di rimborsi elettorali. Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo così. Consci della totale trasparenza e onestà con cui abbiamo gestito il movimento con bilanci da anni certificati da società esterne, e non avendo conti segreti all’estero ma solo poche lire in cassa visti i sequestri già effettuati, sarà nostra premura portare in monetine da 10 centesimi al tribunale di Genova tutto quello che abbiamo raccolto come offerte da pensionati, studenti e operai durante il raduno di Pontida».

Fonte: Tgcom24