Choc per Curia veronese, prete si sposa con compagno in Spagna

12:06 – Don Giuliano Costalunga è stato in servizio fino a due anni fa nella parrocchia di Selva di Progno, sui Monti Lessini. E’ notizia di oggi che il sacerdote della montagna veronese si è unito in matrimonio con il compagno Pablo, un collaboratore conosciuto durante gli anni di sacerdozio in Gran Canaria in Spagna.

C’è un però: per la Curia scaligera don Giuliano risulta ancora prete. Il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, ha definito la vicenda «molto triste, per lui e per la nostra chiesa», ricordando che un suo predecessore aveva impedito l’ordinazione di Costalunga, che poi era stato fatto sacerdote a Rieti. (Fonte: Ansa – 10:56)

Ph: screenshot video Diretta Gialloblu