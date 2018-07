«Colline Prosecco senza Unesco, dov’erano i contenuti?»

Condividi

Le opposizioni in Regione Veneto composte da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle attaccano il governatore Luca Zaia e l’assessore Corazzari dopo la bocciatura dell’Unesco alla candidatura delle Colline del Prosecco a patrimonio dell’umanità. Anche se il presidente della Regione si dice comunque soddisfatto del risultato e ottimista per l’anno prossimo, non la pensano così gli esponenti i degli altri partiti. «Non capisco l’entusiasmo di Zaia e Corazzari – tuona Zanoni (Pd) – è stato uno spreco di soldi pubblici».

«Ufficialmente siamo a 763mila euro – prosegue Zanoni -, ma sulle cifre non c’è mai stata sufficiente chiarezza. È uno spreco immane di denaro pubblico, di cui Zaia dovrà rendere conto. La smetta con le avventure propagandistiche e si occupi dei veri problemi dei veneti. Inclusa, certo, la valorizzazione delle Colline della Marca». «Per la valorizzazione di un’area – aggiunge Azzalin (Pd) – non c’è bisogno di un patentino o di un riconoscimento universale, che devono semmai arrivare come conclusione di un percorso e da uno sviluppo che sia sostenibile e compatibile – conclude il consigliere dem – La Regione se vuole davvero aiutare i produttori abbandoni slogan e avventure velleitarie, incentivi invece una vera riconversione, riducendo drasticamente l’utilizzo di sostanze chimiche dannose per l’ambiente e per la salute».

Critico anche Simone Scarabel (M5S): «questo modo di fare politica ci fa perdere dei treni che il Veneto non può permettersi di mancare, nemmeno per un solo anno. Se vogliamo davvero portare le colline del Prosecco a diventare patrimonio dell’umanità bisogna iniziare dalle tematiche ambientali, senza fingere che “va tutto ben”».