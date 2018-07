Conegliano (Tv), clandestini nascosti nel tir

Condividi

I controlli sono scattati sabato scorso e il camion guidato da un autista dell’Est Europa, che ha negato ogni responsabilità, è stato sequestrato. Come riporta La Tribuna a pagina 25, la polizia ha fermato il mezzo lungo la Pontebbana, scoprendo nascosti al suo interno 4 profughi clandestini di origine afghana.

Circa un mese fa un loro connazionale perse la vita in circostanze analoghe. Loro invece sono stati tratti in salvo e portati in ospedale. Si cerca di capire da dove sia partito il mezzo.