Consiglio regionale veneto, morettiano Dalla Libera passa con Zaia

Il gruppo consiliare “Veneto Civico“, eletto a sostegno del Partito Democratico e di Alessandra Moretti, cambierà nome e diventerà “Veneti Uniti“, passando con la maggioranza di Luca Zaia. Lo rende noto Pietro Dalla Libera (foto) in un comunicato. «Non vi è nessuna adesione a partiti – spiega il consigliere regionale -, né tessere, ma continua l’esperienza civica che da anni porto avanti. Il simbolo raffigura il Leone di San Marco, che rappresenta la nostra identità veneta, e riporta gli obiettivi principali dell’impegno del gruppo consiliare ‘Veneti Uniti’, ossia Autonomia del Veneto, riduzione delle tasse, legalità, lavoro e sicurezza».

«Ho condiviso in Consiglio regionale molte decisioni della maggioranza e del Presidente Zaia – conclude Dalla Libera – su tanti temi quali l’Autonomia, l’immigrazione, la legittima difesa, i valori della famiglia riconosciuta dall’art. 29 della Costituzione. Riconosco il buon operato della maggioranza e del Presidente Zaia, che intendo sostenere». «Dalla Libera – commenta il capogruppo del Partito Democratico Stefano Fracasso – ha scelto di uscire dall’ambiguità: non ha mai condiviso le azioni politiche della coalizione con cui è stato eletto. Peccato che non sia stato coerente fino in fondo, dimettendosi e lasciando il posto a chi, votato nella stessa lista, avrebbe potuto rappresentare gli elettori che non avevano scelto Luca Zaia ma il candidato Alessandra Moretti. E spiace che non abbia neanche informato i colleghi eletti nella coalizione di centrosinistra della sua decisione».