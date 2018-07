“Decreto dignità” al via, Di Maio: «Waterloo del precariato»

Condividi

Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha annunciato ieri sera che il “decreto dignità” è stato approvato in consiglio dei ministri. «Cominciamo a restituire i diritti ai cittadini – scrive Di Maio su Facebook -. Le persone tornano a essere persone». Quali sono le novità principali? Via le comunicazioni trimestrali e semestrali sullo spesometro, che prevederà un solo adempimento a fine anno. Di Maio ha annunciato anche l’eliminazione dello split payment per i professionisti.

Sono state inoltre aumentate le penali sugli «ingiusti» licenziamenti e limitata la possibilità di contratti a tempo determinato. Nel “decreto dignità” al capitolo delocalizzazioni, è stata inserita una norma che impone alle aziende che delocalizzano dopo aver ricevuto fondi pubblici a restituirne da due a quattro volte tanto. È stata inoltre vietata la pubblicità del gioco d’azzardo.