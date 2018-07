Decreto dignità, Bonometti (Confindustria): «è fantascienza»

Condividi

12:00 – «Per decreto non si creano posti di lavoro, ma con un decreto i posti di lavoro si possono distruggere». Queste le parole di Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, intervistato da La Stampa che definisce il Decreto Dignità «fantascienza». «Bisogna metterselo in testa – continua Bonometti -: oggi il posto fisso non c’è più. Ed è meglio un contratto a tempo determinato che nessun contratto, ma attenzione a non distruggerli, i posti di lavoro. Spero – aggiunge – che il governo comprenda che il bene dell’Italia e degli italiani passa per la centralità dell’impresa. Trump punta sul rilancio della manifattura e negli Usa la disoccupazione è crollata. In Italia abbiamo la più grande vitalità nel fare impresa e i maggiori ostacoli alle aziende. Un controsenso».

Anche il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, intervistato dal Corriere della Sera, ha riservato al nuovo decreto parole critiche: «le nuove norme avranno l’effetto di appesantire dei cavalli da corsa, che saranno meno competitivi a livello internazionale, con il rischio di trasformali in ronzini, illudendosi così di creare occupazione». (Fonte: Ansa – 10:45)