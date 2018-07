Decreto Dignità, Confartigianato Veneto: «ostile alle imprese»

Condividi

Il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Agostino Bonomo commenta il contenuto del decreto “dignità” approvato ieri sera. «A 4 mesi dal voto del 4 marzo, e ad un mese esatto dal giuramento del nuovo governo – dichiara Bonomo – la “grande attesa” per il primo atto economico si riduce ad un provvedimento molto ideologico e poca sostanza. Registriamo un pregiudizio verso le imprese».

«Ci aspettavamo – aggiunge Bonomo- politiche di sviluppo e di incentivo per il lavoro ed invece ci troviamo nuove complicazioni ed il rischio di maggiori costi per chi intende avviare dei nuovi rapporti di lavoro. Anche in tema di stretta alla delocalizzazione, temo, si metta in atto un provvedimento dopo che i “buoi hanno lasciato il recinto”. Negli ultimi 20 anni, ad esempio, molte imprese industriali del nostro Paese hanno spostato nell’est Europa e nel mondo, nel silenzio e sulla pelle di noi artigiani, un intero settore come quello della moda. Solo in Veneto, abbiamo dimezzato in pochi anni le imprese (passate da oltre 15mila alle poco più di 6mila) e perduto 50mila posti di lavoro».

«Troviamo inutile – prosegue il presidente di Confartigianato Imprese Veneto – l’aumento dei costi di licenziamento dato che, almeno nel mondo della piccola impresa veneta, chi assume lo fa per investire in quella persona e non certo per licenziarla. Sull’irrigidimento dei contratti a termine invece, quello che preoccupa noi imprenditori è che il governo non sembra rendersi conto di cosa significa fare impresa nella filiera della manifattura. La risposta in tempi rapidi è uno dei principali fattori di competitività delle imprese e limitarla non produrrà posti di lavoro aggiuntivi. Per fortuna – sottolinea- esiste il sistema di flessibilità e welfare che abbiamo creato con la bilateralità altrimenti avremo migliaia di imprese fuori mercato. Le disposizioni sul lavoro, insomma, si riducono ad una modesta rivisitazione della disciplina del lavoro a termine, connotata da un pregiudizio anacronistico verso le imprese, più che dalla volontà di avviare una genuina modernizzazione del lavoro e delle sue regole».

«Stando ai dati di Veneto Lavoro, nella nostra Regione – fa notare Bonomo – , nel primo trimestre del 2018, le assunzioni a tempo determinato sono significativamente cresciute rispetto all’anno precedente (+26%) dimostrando una propensione positiva delle imprese verso questa tipologia contrattuale che si conferma la forma contrattuale largamente prevalente (85%). Anche la scelta della forma del decreto legge – conclude Bonomo – lascia spazio a qualche riflessione. Intervenire sul lavoro con misure d’urgenza, come il decreto legge, è indice di dirigismo politico e di scarsa propensione al dialogo sociale».