Decreto “dignità”, Moretti (Pd): «reintrodurre voucher»

La consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Moretti ha commentato in una nota il decreto legge sul lavoro, ribattezzato dal ministro Di Maio decreto “dignità”, approvato ieri sera in consiglio dei ministri. «La reintroduzione dei voucher – dichiara la Moretti – è una delle poche cose buone annunciate da questo governo, fino ad ora, insieme alla stretta sui giochi e sulle scommesse». Il ministro Di Maio ha in realtà escluso i voucher dal decreto dignità, annunciandone però il ritorno in alcuni settori.

«Bene ha fatto – aggiunge la consigliera – il ministro Centinaio a chiedere con forza la reintroduzione dei voucher che rappresentano uno strumento fondamentale per il contrasto al lavoro nero, soprattutto in alcuni settori, come l’agricoltura, il turismo o i lavori domestici». Il contenuto del decreto legge non convince però del tutto l’esponente dem: «per il resto, il “decreto dignità’ non è altro che un pericoloso irrigidimento delle regole sul lavoro, di cui le nostre imprese, già soffocate dalla burocrazia, non hanno certo bisogno. Alle imprese – conclude la Moretti – avevano promesso la “Flat tax“, non un ostacolo in più all’occupazione e dunque agli investimenti».