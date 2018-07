Decreto Dignità, Zoppas (Confindustria Veneto): «porterà disoccupazione»

Condividi

18:00 – «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il decreto proposto, mentre apparentemente difende il lavoro, di fatto indirettamente crea i presupposti che, portando molte aziende a chiudere, produrranno più disoccupazione di quanto il protezionismo possa tutelare». Lo afferma Matteo Zoppas presidente di Confindustria Veneto sul Decreto legge Dignità rilevando che «non siamo ancora usciti dalla crisi e vi è un numero enorme di aziende in bilico che con questo decreto avranno un cappio al collo, sarà solo questione di tempo». Zoppas ricorda che «sono le imprese che creano lavoro ed è un errore, in questo momento, aumentare il costo dei contratti a termine, irrigidendo le regole, e riaccendere la spirale dei contenziosi. Il risultato sarà di avere meno lavoro, non meno precarietà. Serve invece potenziare la competitività delle imprese italiane, agendo piuttosto sulla riduzione del cuneo fiscale».

«Circa la stretta anti-delocalizzazione è difficile distinguere per decreto le imprese “in crisi” dai “furbetti e opportunisti” che è giusto colpire e combattere con forza . Una generalizzazione di questo tipo – conclude Zoppas -rischia di avere l’effetto controproducente di aggravare la situazione di chi magari è già in difficoltà e portarlo alla chiusura definitiva. Bisogna chiedersi perché gli imprenditori sono costretti ad andare via dall’Italia per sopravvivere. Uno dei motivi è quello di rendere sempre più incerto e imprevedibile il quadro delle regole in cui operano le imprese italiane» (Fonte: Ansa)