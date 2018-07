«Docenti magistrali veneti senza laurea, anno scolastico a rischio»

Condividi

L’anno scolastico 2018/19 potrebbe essere messo a rischio, anche in Veneto, dal problema degli insegnanti magistrali senza laurea, che sono stati esclusi dalle graduatorie. «Un anno scolastico che rischia di non partire a causa del disinteresse che le Istituzioni stanno dimostrando sul tema di docenti magistrali – tuona in un comunicato l’assessore regionale Elena Donazzan -. Migliaia di “professionisti dell’educazione”, che già hanno avuto modo di dimostrare il loro valore sul campo, non sanno cosa aspettarsi per il loro futuro e per quello dei tanti alunni che, con capacità ed impegno, fino ad oggi hanno educato».

«È matematicamente impossibile – prosegue la Donazzan – far partire il prossimo anno scolastico senza i docenti magistrali: sono mesi che lo ribadisco, e che cerco di dar voce al grido preoccupato di insegnanti e genitori. Ho personalmente sollecitato il Ministro attraverso la IX commissione della Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ad affrontare il problema degli insegnanti diplomati e senza laurea che, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, non sono più ammessi alle graduatorie ad esaurimento. Ma ad oggi, però, ancora nessun segnale da Roma».

«Sarebbe sufficiente – conclude l’assessore – riconoscere l’insegnamento di durata superiore ai 36 mesi, o avere superato l’anno di prova o uno dei concorsi banditi dal Ministero: si risolverebbe così questo paradossale problema. Cercherò di incontrare quanto prima il Ministro: immagino il turbinio da cui è preso, ma voglio che sappia che il Veneto è a disposizione per suggerire delle possibili soluzioni».