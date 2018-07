«Il segreto dei miracoli di Gesù? La cannabis»

Condividi

Lo scrittore David Bienenstock ha pubblicato delle ricerche e dei video in cui teorizza che alla base dei miracoli di Gesù di cui si parla nei Vangeli ci sarebbe un particolare olio a base di cannabis che fungeva da antidolorifico e veniva usato anche dagli apostoli.

Secondo Bienenstock il principio attivo dell’unguento usato 2000 anni fa da Gesù è il kaneh-bosem, che sarebbe un estratto di cannabis. Gli scienziati sostengono che non ci siano prove sufficienti di questo legame, ma l’esperto di marijuana, da anni impegnato nella divulgazione del suo uso, insiste. «I documenti storici mostrano che all’epoca la cannabis era ampiamente disponibile – spiega Bienenstock – si tratta semplicemente di aggiungere un concentrato di cannabis nell’olio e farla assorbire dalla pelle. A quel tempo – aggiunge – non si capiva il fondamento scientifico e non si capiva come o perché funzionasse quell’olio e, dunque, probabilmente le guarigioni venivano considerate miracoli. E ovviamente – conclude – anche Gesù faceva uso di cannabis».

(Fonte: Dagospia.com)