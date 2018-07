Lavoro, Benetton: «chiudere gap tra chi è fortunato e chi no»

Condividi

15:37 – Alessandro Benetton, presidente di 21 Investimenti, durante il Forum dell’Economia Digitale di Milano ha parlato di Jobs Act definendolo «migliorabile» mentre ha cercato di glissare sul Decreto Dignità affermando che «non l’ho visto nella sua particolarità» ma «in termini di principio dobbiamo accettare il fatto che ci troviamo di fronte a una grande opportunità e a dei rischi, ci troviamo di fronte a concetti epocali».

«Siamo preoccupati, o meglio coscienti – ha proseguito – che la forma che noi oggi abbiamo di modello capitalistico non è sicuramente quella che può andare avanti per altri venti anni. Non si può dire che non sia andata bene fino ad ora ma sicuramente ha bisogno di importanti modificazioni, si deve poter contemplare il fatto che questa forchetta tra chi è fortunato e chi non lo è si deve chiudere». (Fonte: Ansa – 13:55)

Ph: Facebook Alessandro Benetton