Migranti, Austria pronta a chiudere frontiera con Italia e Slovenia

Condividi

Con l’intesa raggiunta nella notte tra la cancelliera Angela Merkel e il ministro dell’Interno Horst Seehofer vengono introdotte nuove restrizioni all’ingresso dei migranti in territorio tedesco. A subire di rimbalzo le conseguenze maggiori, con probabili maggiori flussi, è l’Austria che però ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di subire passivamente.

A Vienna il governo austriaco sta lavorando per adottare subito misure per proteggere i propri confini. Inoltre l’esecutivo guidato da Sebastian Kurz (in foto) ha fatto sapere di essere «pronto a prendere misure per proteggere le frontiere meridionali, in particolare, quelli con Italia e Slovenia».

Fonte: Il Giornale