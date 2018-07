«Nuova pediatria a Padova, troppi dubbi sul progetto Giordani»

Condividi

Sarà che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Luciano Flor sentiva l’imminente pausa estiva o non voleva disturbare Zaia in altre faccende affaccendato (le Olimpiadi invernali a Cortina: auguri), ma il tono fermo e minaccioso delle dichiarazioni di questi giorni sulla nuova Pediatria, lasciano intuire un certo concitato nervosismo. Sbrigativo anche il sindaco Giordani che ha mille grane da risolvere (il degrado urbano, signor dindaco). Una cosa è chiara: la struttura s’ha da fare, così come l’hanno pensata loro.

La sua realizzazione è passata per due sostanziali proposte: spostamento al Sant’Antonio, e successivamente nell’area di Padova Est (garantendo vicinanza con altri reparti, ma soprattutto caratteristiche esterne in grado di consentire, attraverso l’immersione in aree verdi, una miglior reazione dei pazienti). In entrambi i casi si sarebbe garantita la realizzazione di un unico grande “Polo mamma-bambino“, e contestualmente la demolizione dell’attuale edificio con e una riqualificazione dell’area. Nel 2016 si raggiunse l’accordo (anche con la Regione) per la realizzazione di un nuovo edificio sull’area dell’attuale Pneumologia: 7.600 metri quadrati su quattro piani, costo complessivo di circa 23 milioni di euro, realizzazione in massimo quattro anni. Nel 2017 il progetto è tuttavia aumentato a 14.400 mq su 8 piani, di cui uno cd. tecnico, con un costo totale di, approssimativamente, 54 milioni di euro, e realizzazione prevista in massimo due anni (davvero? Ne è già passato uno).

C’è davvero la necessità di una struttura così grande (raddoppiata in un anno), visto che il Sant’Antonio (appena reso antisismico) e l’edificio dell’attuale Pediatria (su cui non c’è più nessun progetto di demolizione) rimarranno vuoti? Tornare a costruire a ridosso delle Mura cinquecentesche, già devastate, significa non solo non riqualificare alcunché (pur essendo le Mura oggetto di prossimi restauri e valorizzazione con camminamenti e illuminazione, e perimetro dell’area di rispetto dell’Urbs Picta valutata prossimamente dall’Unesco ), ma aggravare ancor più un sito già colpevolmente compromesso da irresponsabili scelte fatte negli anni Cinquanta dal sindaco Crescente. Il sindaco Giordani vuole essere il suo “degno” erede? Perché nessuno parla dei vincoli visuali che non verrebbero rispettati da un edificio di 72 metri di lunghezza per 31 di altezza? E soprattutto, perché nessuno smentisce le voci secondo le quali a seguire verrebbero edificati altri edifici similari a questo da inserire nella stessa zona?

Se la Pediatria deve per forza essere realizzata in quello specifico punto, perché nel relativo bando di gara si parla di struttura polifunzionale? Quale certezza abbiamo che questa struttura “flessibile” non verrà utilizzata per altri scopi e la Pediatria spostata altrove dopo qualche anno? Vale la pena investire su di un semplice parallelepipedo (che va bene per tutto) e non su di una struttura a misura di bambino, come l’ospedale Meyer di Firenze (costato la metà rispetto al progetto padovano) o il progetto dell’hospice (per quanto riguarda l’inserimento nel contesto paesaggistico) di Renzo Piano per Bologna?

Se davvero il progetto è inattaccabile perché rispetta tutte le norme previste, le richieste di chiarimento esposte sopra dovrebbero trovare un veloce e preciso accoglimento. E invece la risposta è solo uno stizzito silenzio. Torna alla mente una storiella che narra di un apprendista diavolo, che raccogliendo un pezzo di verità voleva convincere le persone che si trattasse di un errore, per trarle in inganno e farle peccare. Il maestro anziano gli rispose: «si vede chiaramente che non sei esperto, li convinceremo invece che quel pezzo è tutta la verità».

Tutti coloro, dai responsabili dell’Azienda Ospedaliera al sindaco di Padova, che in questi giorni stanno prendendo posizioni difensive sulla costruzione della nuova Pediatria, come se qualcuno la volesse osteggiare in quanto nuovo polo ospedaliero per la cura dei bambini malati, stanno raccontando solo un pezzo di verità. Le posizioni contro il complesso della Pediatria non sorgono, infatti, come negazione alla necessità della struttura, ma contestano le caratteristiche della costruzione proposta. Che è semplicemente folle e che se ora può essere mascherata, quando sorgerà sarà un muro di cemento impossibile da nascondere. Attento, sindaco Giordani: imitare il vecchio Crescente, e il Rettore Guido Ferro, può far male. Molto male.

Veronica Bertollo