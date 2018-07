Padova, cade pioppo di 15 metri: «muro di gomma da assessore Gallani»

Condividi

Martedì 19 giugno scorso nel tardo pomeriggio è caduto sulla strada un pioppo bianco di 15 metri che era all’incrocio tra via Ticino e Corso Tre Venezie a Padova. Per fortuna senza far danni né ferire nessuno. Strada bloccata per ore per rimuovere i tronchi, l’albero e tutto il filare lungo la strada di alberi relativamente piccoli e non pericolosi. Un membro del nostro comitato ci segnala la cosa e scatta diverse foto.

Evidente la grossa carie che aveva l’albero spiega la caduta improvvisa non sollecitata da vento. Questa caduta non è stata riportata sui media finché non è stata pubblicata 3 giorni dopo da un quotidiano su segnalazione di un nostro membro. Come al solito: resoconto pilatesco dell’assessore Gallani. L’assessore afferma che l’albero era in area privata (addirittura frazionata in molte proprietà) e il comune non può controllare tali alberi, si occupa solo di quelli cittadini. Eppure molte cose non si spiegano. Il primo fatto che non si spiega è come mai, se l’albero era in proprietà privata ed è caduto su suolo pubblico con grande rischio per i cittadini, grande impegno di risorse comunali (blocco stradale, vigili, tecnici, pompieri), la notizia della caduta non sia stata trasmessa ai quotidiani?

Ci sono molti alberi a Padova nelle aree verdi naturali pubbliche che non sono censiti, non per questo sono alberi apolidi e senza un responsabile. Il Comune non può nascondere, quando fa comodo, questi alberi su terreno pubblico. Quindi se l’assessore vuole togliere le evidenti ombre su questa faccenda risponda alle seguenti domande. L’albero era a 1 m dal marciapiede in un’area libera vicino alla strada e separato dall’adiacente area privata da una rete: se non è in area pubblica come mai era all’esterno del recinto della “presunta” area privata? L’area adiacente al filare di alberi è di fatto il parcheggio del giardino pubblico Fantasia-Mappaluna. Il parcheggio è anche solo parzialmente proprietà del Comune? In caso negativo come mai è in uso al Comune (essendo associato al giardino pubblico Fantasia)? Come può essere il parcheggio dato in uso al Comune e quest’ultimo non avere responsabilità sulle alberature annesse? Come mai l’intervento di rimozione dell’albero non prevede penali e/o pagamento delle spese di rimozione ed abbattimento, per i proprietari della presunta area privata in cui era l’albero? Come mai, se il boschetto appartiene ad un’area privata, questo è stato immediatamente abbattuto dal comune e non, come da prassi, a carico e per mano del privato proprietario?

Il Comune può fare abbattimenti rapidi e indiscriminati solo su aree pubbliche (o date in uso all’amministrazione) e il Comune si è comportato come se fosse il responsabile di tale area. L’assessore Gallani ha fatto abbattere il boschetto annesso anche se composto da alberi prevalentemente di piccola taglia e quindi poco pericolosi e l’ha giustificato dicendo che questi erano «presumibilmente malati». Cosa intende con precisione l’assessore con «presumibilmente malati»? Quale dato oggettivo, verificabile, strumentale, scientifico, le fa giustificare il taglio di tutto il boschetto?

Se l’assessore ha delle valide spiegazioni, puntuali e riscontrabili oggettivamente, non dovrebbe avere problemi a rispondere e chiarire pubblicamente i vari punti oscuri di questo evento, anche perché sono già parecchie le alberature pubbliche cadute subito dopo essere state peritate dal comune sia nei mesi scorsi sia negli anni passati (pioppo all’asilo di via da Montagnana; albero alla scuola Vivaldi in via Moro; pino in via Marchesini; pioppo killer che ha ucciso un uomo in via Avanzo nel 2012). E questo getta un’ombra inquietante e preoccupante su quanto fallimentari e pericolose per i cittadini siano le procedure adottate dall’assessorato.

Va ricordato che nel programma sottoscritto da Coalizione Civica e dall’assessore si prevedeva l’utilizzo di “perizie scientificamente valide” ma l’assessore nonostante le nostre sollecitazioni (compresi stralci di testo a lei spediti da aggiungere ai bandi per pretendere dai valutatori esterni del comune valutazioni scientificamente valide), ha fatto muro di gomma su questo come su altri nostri disinteressati e competenti suggerimenti a difesa del verde, della salute e della sicurezza dei cittadini. L’assessore Gallani cerca di sviare con annunci e propaganda (si vedano i fantomatici 10.000 alberi) una grossa responsabilità politica, dirigenziale e morale, ma non potrà continuare a lungo a fare lo struzzo. Cominci quindi, dopo la sbandierata promessa elettorale di trasparenza, a dare un minimo di chiarimenti alla cittadinanza.

Alessandro Angrilli

Portavoce del Comitato Difesa Alberi e Territorio – Padova