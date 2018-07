Padova, insulti e pugni alla madre 91enne: figlia ai domiciliari

Condividi

14:00 – Una donna di 67 anni dell’Alta Padovana è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre 91enne. Da quanto emerso dalle telecamere nascoste piazzate dagli agenti, nelle sue visite quotidiane all’anziana, la figlia la insultava pesantemente e la percuoteva con pugni e schiaffi e la povera anziana subiva senza reagire. Dopo l’irruzione dei militari, la vittima è stata subito affidata alle cure di personale sanitario, che ha riscontrato fratture nasali e lesioni. La figlia, dopo essere stata dichiarata in arresto, è stata messa ai domiciliari in attesa della convalida. (Fonte: Ansa – 12:10)