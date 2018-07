Polemiche sulla villa di lusso, Renzi: «ho un ottimo stipendio»

Condividi

Nei giorni scorsi è circolata sul web la notizia di una villa di lusso da 1,3 milioni di euro comprata a Firenze dall’ex premier ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Il deputato del Pd ha risposto alle critiche sui social,dove molte persone si chiedevano come potesse, con 15 mila euro dichiarati, permettersi una tale abitazione.

Renzi spiega che ha aperto un mutuo grazie allo stipendio da parlamentare e che, non avendo più incarichi di governo, può avere altre entrate, «tutte trasparenti». «Sono stato eletto parlamentare – ha detto – e prendo un ottimo stipendio. Non avendo più attività di governo posso avere ulteriori entrate, tutte pubbliche, tutte trasparenti. Queste entrate – conclude – mi permettono persino di prendere un mutuo. Funziona così da qualche secolo e non solo in Italia».

(Fonte: Ilgiornale.it)