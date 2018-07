Poste Italiane, Verona nel francobollo celebrativo 2018

Condividi

«Verona protagonista: Poste Italiane ha scelto Ponte Pietra per il francobollo celebrativo 2018. I veronesi siano i primi promotori della città, utilizzando il valore bollato per la corrispondenza». Lo fanno sapere con una nota i consiglieri Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà Stefano Casali e Andrea Bassi.

«L’iniziativa in collaborazione con il Mise, Ministero dello Sviluppo economico, dà visibilità alla città e mette in mostra uno degli scorci più suggestivi di Verona, una vetrina importante per lo sviluppo turistico che ogni anno è in continuo aumento. Il valore di un euro renderà il bollo internazionale: la tiratura è stata studiata appunto per poter essere utilizzata su corrispondenza destinata all’Europa».

L’immagine della costruzione di epoca romana, risalente al 148 a.C., è stata riprodotta su gentile concessione dell’Agenzia Demanio Veneto. «In quanto veronesi siamo felici e ringraziamo Poste Italiane e tutte le autorità che hanno scelto e hanno lavorato su questo importante progetto – concludono Casali e Bassi – auspichiamo che tutti i veronesi si facciano promotori del territorio chiedendo specificatamente questo francobollo in edizione limitata, affinché la documentazione inviata porti un richiamo alla splendida città, ricca di costruzioni storiche tutte da scoprire».