Referendum separazione Venezia-Mestre, Conte rinuncia a ricorso

Condividi

17:08 – Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinunciare al ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione contro il referendum per la separazione dei comuni di Venezia e Mestre, che in caso di successo diventerebbero due comuni autonomi.

Secondo quanto riporta la nota emessa al termine della riunione di ieri sera del consiglio dei ministri, la decisione sarebbe stata presa su proposta del presidente del consiglio Giuseppe Conte. (Fonte: Ansa 09:45)