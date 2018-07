Ricoverato in ospedale psichiatrico, migrante uccide a pugni 77enne

Condividi

I carabinieri di Castelvolturno, in provincia di Caserta, nella serata di ieri aveva trovato un migrante di origini africane per strada fortemente agitato intento a sfasciare automobili. Nonostante non avesse con sè alcun documento che potesse permettere un’identificazione, era stato così accompagnato all’ospedale di Sessa Aurunca e ricoverato nel reparto per gravi deficienze mentali.

Questa mattina gli stessi agenti hanno ricevuto una chiamata proprio dal nosocomio: il migrante ha dato in escandescenze, ha ammazzato a pugni il compagno di stanza 77enne e si è barricato all’interno del reparto. Ci sono voluti 5 uomini per riuscire ad immobilizzarlo e sedarlo.

Fonte: Il Giornale