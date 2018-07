Spiaggia cerca camerieri: «ragazza o gay di bella presenza»

Condividi

«Cerca personale camerieri/e ragazza o gay di bella presenza per accoglienza». E’ questo l’annuncio apparso nei giorni scorsi al lido Baiamuri, uno stabilimento del centro siciliano di Marzamemi. Il titolare, contattato dal sito MeridioNews, ha spiegato: «gli omosessuali sono molto meglio, si pongono gentilmente, hanno un estro che gli uomini non possiedono e, in questo momento, sono i padroni del mondo».

Rispondendo alle accuse di discriminazione ha detto: «non ho escluso nessuno e non ho fatto nessun tipo di razzismo, ho solo aggiunto l’orientamento sessuale anche perché, data la mia esperienza, un gay lo riconosco da lontano».