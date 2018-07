Terribile incidente sulla statale 42, famiglia sterminata

Condividi

Terribile incidente questa mattina ad Abano Sant’Alessandro, sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo. Un’utilitaria con all’interno papà, mamma e figlia milanesi, si è scontrata con un camion rimorchio venendo catapultata oltre una piccola scarpata e andando a schiantarsi sulla strada al di sotto. Il mezzo pesante invece ha proseguito la sua corsa andando ad urtare violentemente un’altra auto che aveva alla guida un 21enne bergamasco. Tutte le persone che erano all’interno delle automobili sono morte. Il camionista, sotto choc, è stato trasportato in condizioni non gravi all’ospedale.