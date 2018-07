The Incompatibles di Vicenza, posti scomodi per gente comoda

Condividi

The Incompatibles (pronuncia: incompátibols). Sono una bella e variopinta sfilata di personaggi pubblici con incarichi altrettanto pubblici che a Vicenza si trovano ad essere un pelo scomodi nella sedia in cui poggiano i rispettabili deteretani. Scorriamo assieme la lista.

Camerati in Gran Consiglio (comunale). Lo abbiamo già scritto ma ripetere, in questo caso, fa bene: Nicolò Naclerio e Leonardo De Marzo, i due soli eletti nella lista civica del neo-sindaco Francesco Rucco che erano rimasti impigliati nel “caso” (in sè risibile) dei post fascisti su Facebook, avrebbero dovuto dimettersi, anzichè insediarsi in consiglio comunale come se niente fosse stato. Cioè come se il sindaco non avesse solennemente promesso in campagna elettorale di farli dimettere. Un potere, questo, che a norma lui non ha, ma che in realtà ha eccome in qualità di capo politico della maggioranza di centrodestra. Al di là dell’inconsistenza dello pseudo-scandalo, una questione di parola data, per Rucco. Se poi ci si mette che Naclerio, o meglio i suoi genitori, hanno un problemuccio di contenzioso per abuso edilizio con il Comune di cui ora egli è un rappresentante istituzionale, ce n’è abbastanza per immaginarceli non esattamente a loro agio sui banchi di Sala Bernarda. Prima buccia di cane pestata da Rucco: su questo il centrosinistra (per altro patetico con quella solidarietà a Saviano, che notoriamente è un martire bisognoso di attenzioni) ha piena e totale ragione.

Il leghista uno e bino. Roberto Ciambetti svolge con alacre sollecitudine (specialmente mediatica: sforna comunicati a getto continuo) il ruolo di presidente del consiglio regionale del Veneto. Leghista un tempo vicino a Manuela Dal Lago, abile destreggiatore di partito, capolista in queste comunali in cui la Lega ha fatto grasso bottino, ora è assiso pure nell’aula consiliare vicentina. Come farà a conciliare le due cariche, operativamente parlando? Va bene che volere è potere, ma il Potere può volere anche, guarda un po’, la serietà dovuta. Il che, vista l’importanza e la gravosità che Palazzo Ferro Fini a Venezia impone, dovrebbe far prediligere quest’ultimo, al pur venerando Palazzo del Capitaniato in quel di Vicenza. Ciambetti invece non si schioda. Sarà diventato Superman a nostra insaputa.

Il Matteo de noantri. Mentre Matteo Salvini impera e sbruffoneggia (rombo di tuono) e Matteo Renzi si è eclissato preparando un futuro in televisione (risate di sottofondo), c’è un Matteo delle nostre parti che si torce nella frustrazione esistenziale: è Matteo Marzotto, ancora vicepresidente di Ieg, la società nata dalla fusione, o meglio di fatto incorporazione della Fiera di Vicenza in quella di Rimini, che domina incontrastata. Invero non del tutto incontrastata: Marzotto, nella recente interminabile convention di presentazione dei nuovi progetti (fra cui la ricostruzione dello storico padiglione nel quartiere fieristico berico), ad un certo punto, dalla prima fila dirimpetto al presidente Cagnoni e all’ex sindaco Achille Variati, si è alzato per parlare al telefonino, è uscito e non è rientrato più. Un pugno chiuso di protesta, una manifestazione di dissenso, un segnale di rivolta, sia pur con escamotage telefonico, che non è passato inosservato. Matteo “Che Guevara” Marzotto ha issato la bandiera dello scontento, specie dopo che i riminesi hanno cacciato Corrado Facco dalla direzione generale. In quella poltrona, senza più nemmeno la supervisione allo sbarco in Borsa, sta malissimo. Urge liberazione (trillo di cellulare).

Arrivano i nostri, cioè i loro. E’ perfettamente normale che, cambiando la maggioranza, cambi la guardia ai vertici di tutti gli enti e società controllate e partecipate dal Comune, ci mancherebbe (o no, dipende quanto vogliamo imitare gli Stati Uniti nel modello spoils system). Solo, si spera che il criterio di scelta, oltre all’appartenenza (al centrodestra, in questo caso), tenga conto anche della competenza. Per passata decisione della fu amministrazione Variati, nel giro di quest’estate, a meno di clamorose smentite dovrebbero lasciare il posto tutti i nominati diretti a capo o nei cda delle seguenti realtà: Aim (via l’ad della holding Umberto Lago e i vari amministratori unici delle imprese di scopo), Biblioteca Bertoliana (out Giuseppe Pupillo & C), Ipab (basta a Lucio Turra e al board; uno dei consiglieri, Fabio Mantovani, si era dimesso a gennaio per candidarsi donchisciottescamente a sindaco per Forza Italia), mentre il direttore dei Musei Civici, Villa, pur prorogato fino a settembre ha offerto le dimissioni, mentre nel cda della Fondazione Teatro si è dimesso l’ex vicesindaco Jacopo Bulgarini d’Elci (a latere, interessante notare la posizione della neo-assessore a famiglia e comunità, la leghista Silvia Maino, che era ed è tuttora consigliere d’amministrazione del Teatro su nomina della Regione: fosse per lei, dicono i beninformati, avrebbe già lasciato, ma manca la formalizzazione). Sarà poi una partita tutta particolare capire chi succederà a Ilvo Diamanti e agli altri componenti del consiglio della onlus Roi: non sarà il Comune a deciderlo, ma come da nuovo statuto il Fai, la Diocesi e l’Accademia Olimpica. Ma il beneficiario del benemerito ente è il sistema museale comunale, e dunque l’interesse pubblico c’è tutto. Come diceva quel tale sempre scettico: staremo a vedere.

