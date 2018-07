Vicenza, Gay Pride nel 2019? No da Donazzan, Rucco cauto

Condividi

Dopo la proposta del presidente di Arcigay Vicenza Thomas Tedesco di portare il gay pride a Vicenza nel 2019, arrivano le reazioni dei politici, sia in Comune che in Regione. Come riporta il Giornale di Vicenza a pagina 11, il sindaco di centrodestra Francesco Rucco dimostra una certa apertura, se non altro non escludendo a propri l’ipotesi: «valuteremo la decisione all’interno della giunta quando la proposta sarà formalizzata».

L’assessore regionale Elena Donazzan si dice invece fortemente contraria: «non ho dubbi, il Comune dirà di no. Agli organizzatori dico di non provocare le istituzioni». Secondo la Donazzan il gay pride è un «carnevale fuori programma» e aggiunge «se fossi un omosessuale mi indignerei».