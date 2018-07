Villafranca (Vr), inaugurato nuovo ospedale Magalini

Condividi

La nuova struttura dell’Ospedale Magalini a Villafranca in provincia di Verona, è stata inaugurata oggi alla presenza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dell’Assessore Regionale Luca Coletto, del Direttore Generale dell’AULSS 9 Scaligera Pietro Girardi, del Vescovo di Verona Monsignor Giuseppe Zenti e di numerose autorità civili e militari. L’opera è stata realizzata con un investimento di 37,5 milioni di euro ed è prevista una dotazione di 177 posti letto per acuti più 10 posti letti di recupero e riabilitazione funzionale.

«Oggi è una giornata storica per la nostra azienda e per la provincia di Verona – commenta il direttore generale dell’AULSS 9 Girardi -. Riusciamo ad inaugurare questo ospedale che ha una storia sofferente durata 15 anni. Si tratta di una vera e propria rinascita. E’ una struttura completamente nuova creata con standard strutturali all’avanguardia soprattutto per quanto riguarda il risparmio energetico, l’antisismica e l’antincendio. Un occhio di riguardo è stato riservato alla logistica per l’organizzazione delle persone che ci lavoreranno e soggiorneranno. Sono state riservate delle aree per i bambini, con sale d’attesa colorate e monitor che trasmettono cartoni animati, per le mamme e i neonati con spazi appositi dove potranno allattare e per i pazienti anziani. Quello che cercheremo di portare in tutti i reparti – conclude Girardi – è l’aspetto umano perchè qui stiamo facendo umanità, con il cuore».

Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, esprime soddisfazione: «quello di Villafranca Veronese è un ospedale che doniamo alla comunità. Da 80 posti a 180 posti, con uno stanziamento di 40 milioni e un investimento complessivo da parte della Regione del Veneto di 60 milioni dall’incendio del 2003. Un ospedale all’avanguardia e del futuro, che copre un determinato target territoriale e rappresenta una vera e propria eccellenza».

Il progetto complessivo ha visto la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica (corpo quintuplo) dedicato all’emergenza, all’attività chirurgica e alle degenze, collegato agli edifici preesistenti dell’Ospedale Magalini di Villafranca di Verona e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a centrali tecnologiche (corpo tecnologico) e opere varie di adeguamento, qualificazione delle aree esterne e messa in sicurezza del monoblocco esistente. Nella nuova struttura ospedaliera denominata corpo quintuplo, troveranno collocazione tutte le funzioni di diagnosi e cura, i servizi e la logistica, ed è collegata funzionalmente al Monoblocco esistente. E’ articolata su 7 livelli, ciascuno delle dimensioni di circa m. 30×100, con una superficie complessiva di circa 31.400 mq e di una elisuperficie in copertura ad una altezza di circa 26,30 m.