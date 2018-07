Assindustria Padova-Treviso: «Decreto Dignità sbaglia obiettivo»

Condividi

«Al nuovo governo abbiamo offerto un’apertura di credito, ma con altrettanta chiarezza diciamo che l’approccio del cosiddetto Decreto Dignità, con la stretta sui contratti a tempo determinato e la reintroduzione delle causali, rischia di essere un boomerang per i lavoratori e per le imprese». Lo sostiene in una nota Assindustria Venetocentro Imprese Padova-Treviso commentando il decreto legge approvato in consiglio dei ministri. «Il rischio – spiega il presidente Massimo Finco – è quello di azzerare una tendenza virtuosa che solo in Veneto ha visto nel primo trimestre 2018 un saldo positivo di 53.200 posti di lavoro e la crescita delle assunzioni a tempo indeterminato (29.500, +26%), specie per via delle trasformazioni da tempo determinato. L’ennesima conferma – prosegue Finco – che lo sviluppo e il lavoro non si creano per decreto e tanto meno con rigidità ideologiche, ma investendo sulla produttività e la competitività delle imprese e del Paese. L’approccio “punitivo” che emerge dal decreto vede negli imprenditori dei potenziali approfittatori in malafede. È una visione pregiudiziale che respingiamo e che non coglie la complessità delle dinamiche più avanzate del lavoro e rischia di sortire l’effetto opposto a quello desiderato diminuendo l’occupazione».

«Invitiamo dunque tutti i Parlamentari veneti ad intervenire – aggiunge il presidente – , in sede di conversione del decreto, per apportare i necessari correttivi ad un provvedimento che consideriamo, nei contenuti legati alla legislazione sul lavoro, profondamente sbagliato e dannoso per l’occupazione, in particolare dei più giovani». «La “dignità” di cui il decreto si fa impropriamente portavoce – gli fa eco Maria Cristina Piovesana, Presidente Vicario di Assindustria Venetocentro – punta a cancellare un percorso riformista, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, di Maurizio Sacconi per citare solo alcuni, che ha portato a valorizzare e regolamentare tutte le forme di lavoro, anche temporanee, che prima cadevano invece nel lavoro nero, quello sì indegno e precario. La lotta alla precarietà del lavoro – conclude il comunicato – è una cosa seria, che deve sanzionare duramente i comportamenti illeciti ma non può colpire l’obiettivo sbagliato, andando a bloccare chi opera nella legalità».