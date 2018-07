Bacino Padano libero dallo smog: parte il progetto “Prepair”

Condividi

13:51 – “Prepair” è un progetto europeo ambizioso ma necessario per la nostra salute coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con 17 partner regionali e locali, tra cui le Regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Trento. L’obbiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria in tutto il bacino Padano e verrà finanziato con 17 milioni di euro in sette anni, 10 dei quasi stanziati dall’Ue.

Ecco alcune delle azioni previste: la promozione delle corrette modalità di combustione della biomassa negli impianti di riscaldamento, la formazione di spazzacamini, il sostengo all’efficienza energetica nell’edilizia, e in agricoltura l’utilizzo di tecniche per l’applicazione di fertilizzanti con basse emissioni di ammoniaca. A livello urbano le amministrazioni locali sono chiamate a promuovere la mobilità sostenibile e lo sfruttamento dei veicoli elettrici. Nella seconda fase del programma è previsto anche lo sviluppo di una app per i trasporti pubblici in tutte le regioni attraversate dal Po.

Inoltre, per la prima volta, una banca dati raccoglierà e metterà a confronto le emissioni in tutto il bacino Padano e valuterà l’efficacia delle azioni adottate. Il nuovo sistema di valutazione sarà operativo nei primi mesi del 2019. Le azioni del progetto si estendono anche alla Slovenia con lo scopo di valutare e ridurre il trasporto di emissioni inquinanti attraverso l’Adriatico. (Fonte: Ansa – 12:20)