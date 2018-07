Centri estivi, ma quanto ci costa “parcheggiare” i figli

Condividi

Si annoiano, si picchiano, ciondolano da un divano all’altro, passano dalla televisione al tablet, si lamentano di non avere amici con cui giocare, risentono del caldo, urlano, polemizzano, non vogliono mai fare qualsiasi proposta gli si presenti davanti. «Lui mi fa i dispetti», «lei mi mena». «Posso avere un gelato?», il quindicesimo della giornata. La fine della scuola è per i genitori un vero e proprio incubo. Avere i pargoli a casa significa essere disponibili h24. Riescono a dire la parola “mamma” un numero indefinito di volte, se una madre raccogliesse un euro tutte le volte che un figlio pronuncia il suo nome in 24 ore diventerebbe milionaria nell’arco di una settimana. E allora? Che facciamo? Li mandiamo ai centri estivi? Sì perché la soluzione per le donne che lavorano ma anche per quelle mamme che pur non andando in ufficio hanno diritto a qualche ora d’aria è proprio lì. Potremmo chiamarli Cie (centri di indipendenza temporanea per genitori esauriti). Peccato però che i prezzi non siano proprio per le tasche di tutti, anzi i costi sono alle stelle. La permanenza di un bambino nelle strutture private per un mese può arrivare a 648 euro, mentre in quelle pubbliche si spende circa la metà (312 euro). A monitorare le tariffe delle strutture che accolgono i bambini durante l’estate ci ha pensato l’Osservatorio nazionale Federconsumatori. Dai dati raccolti è emerso che il costo medio settimanale è pari ad euro 162 per un centro estivo in una struttura privata (+4% rispetto al 2017). La spesa scende fino ad euro 95 (risultando invariato rispetto al 2017) laddove invece i bimbi e i ragazzi frequentino il centro estivo solo mezza giornata (fino alle ore 14:00). I bambini vengono fiondati, ops lasciati, la mattina e poi ripresi indicativamente il pomeriggio, ecco perché bisogna considerare la variabile relativa al pranzo al sacco (a carico delle famiglie) oppure in mensa: qualora la famiglia provveda al pranzo al sacco ed alla merenda da casa, il costo della giornata si riduce a 75 euro a bambino. Nemmeno mangiassero all’Osteria francescana di Massimo Bottura.

Per quanto riguarda, invece, il prezzo rilevato per i centri estivi organizzati in strutture pubbliche, il costo si aggira intorno ai 50 euro per metà giornata (come nel 2017), e ai 78 euro per il tempo pieno (+3% rispetto al 2017). La differenza riscontrata tra pubblico e privato, spiega l’associazione, è dovuta a diversi fattori: oltre alle strutture che ospitano i bambini (che per i centri estivi pubblici sono perlopiù istituti scolastici) il costo varia notevolmente anche in base alla tipologia delle attività ludiche e socio-educative svolte. Considerando i costi su base mensile emergono cifre proibitive: 648 euro mensili per ogni bambino o ragazzo che frequenta strutture private; 312 euro per chi frequenta quelle pubbliche. Certo poi dipende da regione a regione, da città in città. A Roma ad esempio una settimana in un centro sportivo di aggira intorno ai 120 euro per cinque giorni mentre la permanenza in strutture scolastiche pubbliche intorno circa i 20 euro al giorno, pranzo incluso. «Per molte famiglie, in questa fase delicata, tali importi possono risultare insostenibili», sostiene Federconsumatori. Per questo, all’insegna del risparmio, sono nate negli anni passati e si consolidano sempre di più forme di condivisione e collaborazione: “tate condivise”, che accudiscono fino a 4 bambini; genitori che programmano a turno le ferie per prendersi cura dei propri figli e degli amichetti più stretti, senza contare l’aiuto spesso insostituibile dei nonni.

