Ceres, spot con immigrati: «grazie a chi ha portato un po’ d’Italia ai Mondiali»

Nel nuovo spot Ceres i protagonisti sono gli immigrati che abitano le nostre città. Secondo il marchio di birra, grazie a loro quest’anno anche l’Italia, nonostante la nazionale non si sia qualificata, è potuta andare ai mondiali. Una parte del Paese si trova in ogni caso davanti alla tv a tifare per la squadra del luogo d’origine. «L’Italia non è andata in Russia – scrivono come disclaimer nel video -. Ma l’Italia non è fatta solo di Italiani. Ecco il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po’ di Italia ai Mondiali».

Il video si conclude con l’hashtag #apriamoibar che fa il verso allo slogan usato da Salvini #chiudiamoiporti. Il filmato è diventato subito virale: molti i commenti positivi al video, anche se non mancano le critiche.