Dalla Libera molla Moretti per Zaia, lei: «delusa»

Ieri in una nota l”ex sindaco di Oderzo Pietro Dalla Libera ha reso noto che il gruppo consiliare “Veneto Civico“, eletto a sostegno del Partito Democratico e di Alessandra Moretti, cambierà nome e diventerà “Veneti Uniti“, passando con la maggioranza di Luca Zaia. La consigliera del Pd si dice «rammaricata dalla scelta del consigliere Dalla Libera, anche perché è stato eletto grazie all’importante sforzo compiuto in campagna elettorale da tutte le persone aderenti a Veneto Civico. Spiace soprattutto per chi ha votato quella lista, convinti di avere in Pietro Dalla Libera, così come in ogni altro candidato, un collegamento territoriale fondamentale a sostegno del centrosinistra e del suo candidato alla presidenza della Regione».

«Mi auguro che a differenza di quanto fatto finora – conclude Moretti – rispetti l’obbligo morale di partecipare alle spese sostenute in campagna elettorale per la coalizione di centrosinistra dall’associazione Noi per il Veneto, già Alessandra Moretti Presidente. È un impegno che viene onorato da tutti i consiglieri, spero abbia quindi la correttezza di cominciare a fare altrettanto».